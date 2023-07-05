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غارات إسرائيلية تستهدف موقعين للمقاومة بغزة

05 يوليو 2023 . الساعة 04:59 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

قصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الاربعاء، موقعين للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت الموقع الشرقي التابع للمقاومة ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بصاروخين من الطائرات الحربية وثالت من طائرات الاستطلاع.

كما قصفت طائرات الاستطلاع موقع "البيدر" التابع للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة بعدة صواريخ.

وذكر شهود عيان أن اضرار مادية صابت بعض المنازل في محيط الموقع جراء القصف الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "إن الجيش الإسرائيلي يقصف الآن أهدافا في قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ في وقت سابق الليلة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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