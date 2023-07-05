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النخالة: الشعب الفلسطيني سجل انتصاراً كبيراً بهزيمة الاحتلال بجنين

05 يوليو 2023 . الساعة 04:10 بتوقيت القدس
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زياد النخالة

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني سجل انتصاراً كبيراً بهزيمة العدوان على جنين ومخيمها.

وأضاف النخالة في تصريح صحفي: "أن الشعب الفلسطيني أثبت بوحدته والتفافه حول المجاهدين أنه يستطيع أن يقهر العدو في كل مواجهة يخوضها، من معركة سيف القدس إلى معركة وحدة الساحات ومعركة ثأر الأحرار إلى بأس جنين".

وأضاف: "إنها معارك مجد يسجلها الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة، وفي هذه اللحظات التاريخية تخرج جنين عن بكرة أبيها تهتف للمجاهدين إنها لحظات عز ومجد ستبقى حاضرة في مسيرة شعبنا حتى النصر النهائي بإذن الله".

ووجه النخالة، التحية للمقاتلين الأبطال ولثوار جنين وأبنائها الذين سجلوا هذا النصر الواضح في مواجهة العدو، داعياً إلى التكاتف الوطني من أجل تعزيز صمود مخيم جنين ليبقى عنواناً ملهماً للثورة والتحدي والجهاد والمقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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