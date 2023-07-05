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إغلاق البيت الأبيض بعد العثور على "مادة مجهولة"

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إغلاق البيت الأبيض بعد العثور على "مادة مجهولة"

05 يوليو 2023 . الساعة 03:45 بتوقيت القدس
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ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الإطفاء في واشنطن حددت أن مسحوقا أبيض عُثر عليه داخل البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الأحد، وأدى إلى إغلاق جزء من المجمع الرئاسي مؤقتا، هو مادة الكوكايين.

وأكدت الخدمة السرية في الولايات المتحدة انه العثور على "مادة مجهولة" أدت إلى إغلاق جزء من البيت الأبيض، لكنها أحالت أسئلة أخرى إلى إدارة الإطفاء التي رفضت التعليق.

وقال متحدث باسم الخدمة السرية في بيان عبر البريد الإلكتروني "مساء يوم الأحد، أُغلق مجمع البيت الأبيض احترازيا بينما كانت عناصر من الخدمة السرية تفحص مادة مجهولة عُثر عليها داخل منطقة عمل".

وأضاف المتحدث أن المادة عُثر عليها في الجناح الغربي من البيت الأبيض. ويضم الجناح الغربي المقر التنفيذي الذي يعيش فيه الرئيس الأميركي جو بايدن والمكتب البيضاوي وغرفة اجتماعات ومنطقة للمؤتمرات الصحفية، بالإضافة إلى مكاتب ومساحات عمل للمستشارين والموظفين بالرئاسة.

ولم يكن بايدن في البيت الأبيض عند العثور على المادة. ويعمل مئات في الجناح الغربي أو يمرون به بشكل منتظم.

وقالت الخدمة السرية "جرى التواصل مع إدارة الإطفاء بالعاصمة لإجراء تقييم وسرعان ما حددت أن المادة غير خطرة". وقال المتحدث إنه تم إجراء "تحقيق في سبب وطريقة" دخول المادة إلى البيت الأبيض.

وأكد مسؤولان مطلعان لواشنطن بوست أن المادة التي عُثر عليها في البيت الأبيض هي الكوكايين.

المصدر / وكالات
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