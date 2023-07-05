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وقفات في مدن الداخل المحتل تنديدًا بالعدوان على جنين

05 يوليو 2023 . الساعة 00:28 بتوقيت القدس
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تظاهر عشرات الفلسطينيين مساء الثلاثاء في مدينتي عرابة البطوف وسخنين، بالداخل الفلسطيني المحتل، تنديدًا بالعدوان (الإسرائيلي) على مدينة جنين ومخيمها.

ورفع المشاركون في المظاهرات مجموعة من اللافتات والشعارات التي تدعو لوقف جرائم الاحتلال، مؤكدين أن "إسرائيل هي الإرهاب".

كما تظاهر فلسطينيون قرب حاجز الجلمة، نصرة لمدينة جنين، وتنديدًا بالعدوان (الإسرائيلي) على المدينة ومخيمها.

وفي أم الفحم، تظاهر عشرات الفلسطينيين مساء اليوم الثلاثاء تنديدًا بالعدوان (الإسرائيلي) على جنين ومخيمها.

ودعا المشاركون لوقف العدوان، حاملين شعارات منها: "أوقفوا العدوان الإسرائيلي على جنين الصمود"، "نحن مع شعبنا في جنين البطلة"، "الحل هو إنهاء الاحتلال".

وتواجدت قوات الاحتلال في الأماكن التي شهدت التظاهرات في محاولة لمنعها وإفشالها.

وارتفعت حصيلة شهداء مدينة جنين جراء العدوان (الإسرائيلي) على المدينة ومخيمها منذ الأمس إلى 12 شهداء، فيما جرح المئات، وما زال العدوان مستمر حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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