ماسون ماونت يعلن رحيله عن تشيلسي

أعلن النجم الإنجليزي ماسون ماونت، اليوم الثلاثاء، رحيله عن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميًا، في فيديو مؤثر وجهه اللاعب إلى جماهير البلوز والعاملين في النادي.



ونشر ماونت المقطع في حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تأكد انتقاله إلى نادي مانشستر يونايتد هذا الصيف.



وقال الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 24 عامًا: " مرحبا جماهير تشيلسي.. بالنظر إلى التكهنات على مدى الأشهر الستة الماضية، قد لا يكون هذا مفاجئًا لكم. لكنه لا يجعل من السهل إخباركم بأنني اتخذت قرارًا بالرحيل عن تشيلسي".



وتابع ماونت: "شعرت أنكم تستحقون أكثر من مجرد بيان مكتوب، لذلك أردت أن أخبركم مباشرةً عن مدى امتناني لكل دعمكم على مدار الـ18 عامًا الماضية. أعلم أن بعضكم لن يكون سعيدًا بقراري، لكن هذا هو ما يناسبني في هذه اللحظة من مسيرتي المهنية".



وأضاف: "انضممت إلى تشيلسي عندما كنت في السادسة من عمري وقد مررنا بالكثير معًا. فزنا بكأس الشباب وجوائز أفضل لاعب في الموسم وكأس السوبر وكأس العالم للأندية وبالطبع تلك الليلة التي لا تُنسى عندما فزنا بلقب دوري أبطال أوروبا".



ثم أردف: "أريد أن أقول شكراً للأكاديمية، وجيم ونيل لأنهما كانا مؤثرين جدًا بالنسبة لي منذ هذا السن المبكر. المديرين الذين عملت تحت إشرافهم، فرانك (لامبارد) وتوماس (توخيل) وغراهام (بوتر). فريق العمل في الغرف الخلفية، الأبطال المجهولون، جميع زملائي في الفريق على مر السنين الذين أصبحوا إخوتي وعائلتي من أجل الحب والدعم المستمر، والأهم من ذلك، أنتم يا رفاق للبقاء معي طوال الوقت. أتمنى لكم كل التوفيق".



وسينتقل ماونت، الذي قضى مسيرته الكروية كاملةً في تشيلسي، إلى الشياطين الحمر مقابل 55 مليون جنيه إسترليني زائد 5 ملايين إضافية للمتغيرات حسب تقارير صحفية إنجليزية.

المصدر / فلسطين اونلاين