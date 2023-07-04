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خطة ريال مدريد في حال فشل التعاقد مع مبابي

04 يوليو 2023 . الساعة 23:54 بتوقيت القدس
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خطة ريال مدريد في حال فشل التعاقد مع مبابي

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن نادي ريال مدريد يحضر لخطة بديلة حال فشل التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، وانهارت المفاوضات مع نادية باريس سان جيرمان.

وذكر موقع "أونز مونديال" نقلًا عن صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز قررت عدم الانتظار طويلًا وجهزت خطة بديلة ستلجأ إليها حال فشل التعاقد مع مبابي، لاسيما في ظل ابتعاد وجهات النظر مع نظيرتها في نادي العاصمة باريس.

كما كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، مساء اليوم، أن المفاوضات بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان لا تعرف أي تقدم ما دام نادي العاصمة يرفض عدم تجديد اللاعب للعقد وذهابه مجانًا في صيف 2024 وتمسك مبابي بعدم التمديد.

وأوضحت "آس"، أن الخطة البديلة للميرينغي تتمثل في مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، الصربي دوسان فلاهوفيتش الذي يعد سعره أقل بكثير جدًا من المبلغ الذي يطالب به باريس سان جيرمان لتسريح مبابي.

وتبقى العقبة الكبيرة أمام ريال مدريد بالنسبة إلى المهاجم الصربي فلاهوفيتش صاحب 23 عامًا، أنه مطلوب بشدة من فريق تشيلسي الإنجليزي بتوصية خاصة من مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وكانت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، كشفت قبل يومين، أن فريق السيدة العجوز لا يمانع في بيع مهاجمه الصربي؛ لأنه بحاجة للسيولة المالية، وقد حدد مبلغ بيعه بـ70 مليون يورو، في حين عرض تشيلسي مبدئيًا مبلغ 60 مليون يورو.

المصدر / فلسطين اونلاين
#ريال مدريد #باريس سان جرمان #مبابي

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