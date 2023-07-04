فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القسام بالضفة: مقاتلونا فجروا عبوات وخاضوا اشتباكات عنيفة مع الاحتلال بجنين

مسيرات غاضبة ومواجهات عنيفة متواصلة بالضفة والقدس نصرة لجنين

أكثر من 110 أعمال مقاومة بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

العدوان على جنين.. وهم الانتصار وحتمية الفشل

القانوع: عدوان الاحتلال على جنين سيفشل وسيخرج يجرّ أذيال الهزيمة

علقم: عملية (تل أبيب) أربكت حسابات الاحتلال وضربت منظومته الأمنية

12 شهيدًا في جنين والمقاومة تواصل التصدّي لقوات الاحتلال

عبد الوهاب خلايلة.. سيفُ الثأر لجنين الذي أحال (تل أبيب) جهنما

السعودية تُدين العدوان الإسرائيلي على جنين

كتائب القسام في مخيم جنين.. تاريخ من البطولة والفداء

القسام بالضفة: مقاتلونا فجروا عبوات وخاضوا اشتباكات عنيفة مع الاحتلال بجنين

04 يوليو 2023 . الساعة 23:33 بتوقيت القدس
...
القسام بالضفة: مقاتلونا فجروا عبوات وخاضوا اشتباكات عنيفة مع الاحتلال بجنين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام _ الضفة الغربية أن مجاهدوها خاضوا في جنين برفقة إخوانهم من الفصائل المختلفة اشتباكات عنيفة وتفجير عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال، على محور شارع حيفا ومنطقة الحارة الشرقية في مدينة جنين. 

وأكدت الكتائب في بيان وصل "" نسخة عنه أن مجاهدوها يواصلون الاشتباك مـن مسافة صـفر مـع جيـش الاحتـلال داخـل أزقة المخـيم، وأن إصابات محققة وقعت في صفوف الاحتلال

وأضافت الكتائب "نؤكد لشعبنا وأمتنا أن كتائب القسام وفصائل المقاومة في جنين ما زالت تحمل في جعبتها الكثير من المفاجآت لهذا العدو الغاشم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

#المقاومة بالضفة #الضفة الغربية #كتائب القسام بالضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر