القسام بالضفة: مقاتلونا فجروا عبوات وخاضوا اشتباكات عنيفة مع الاحتلال بجنين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام _ الضفة الغربية أن مجاهدوها خاضوا في جنين برفقة إخوانهم من الفصائل المختلفة اشتباكات عنيفة وتفجير عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال، على محور شارع حيفا ومنطقة الحارة الشرقية في مدينة جنين.

وأكدت الكتائب في بيان وصل " " نسخة عنه أن مجاهدوها يواصلون الاشتباك مـن مسافة صـفر مـع جيـش الاحتـلال داخـل أزقة المخـيم، وأن إصابات محققة وقعت في صفوف الاحتلال

وأضافت الكتائب "نؤكد لشعبنا وأمتنا أن كتائب القسام وفصائل المقاومة في جنين ما زالت تحمل في جعبتها الكثير من المفاجآت لهذا العدو الغاشم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".