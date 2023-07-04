أكثر من 110 أعمال مقاومة بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال 24 ساعة الأخيرة، أصيب خلالها 14 مستوطناً وجندياً إسرائيلياً تزامناً مع تواصل العدوان على جنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 110 أعمال مقاومة بالضفة والقدس، شملت عملية دهس وطعن في "تل أبيب"، واشتباكات مستمرة في جنين، و27 عملية تفجير عبوات ناسفة، وإسقاط طائرة مسيرة، والتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم.

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ونفذ مقاومون أكثر من 18 عملية اطلاق نار خارج جنين، وأعطبوا آليتين عسكريتين، وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في 7 مواقع.

وتتواصل الاشتباكات مع قوات الاحتلال في جنين ومخيمها، تصدى خلالها المقاومون بعمليات إطلاق نار، وتفجير أكثر من 20 عبوة ناسفة في آليات الاحتلال، وأسقطوا طائرة استطلاع.

وأصيب 10 مستوطنين في عملية دهس وطعن نفذها الشهيد عبد الوهاب عيسى حسين خلايلة (20 عامًا) في تل أبيب.

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ونفذت عمليات إطلاق النار صوب قوات الاحتلال في حاجز قلنديا بالقدس، وحاجز بيت ايل قرب البيرة ومستوطنة بسجوت في رام الله، ومستوطنة مجدال عوز في بيت لحم، وأربعة أماكن مختلفة من محافظة نابلس (جبل جرزيم – حاجز صرة – حاجز بيت فوريك – حاجز حوارة).

كذلك أصيب مستوطن بالحجارة بعد التصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم قرب مستوطنة جلعاد وفي في بلدة حوارة بنابلس.

واندلعت مواجهات في 39 نقطة بالضفة الغربية، بينما انطلقت مظاهرات ومسيرات في مختلف المحافظات دعماً ونصرة لجنين.

وعمت المواجهات عدة محاور في مدن القدس رام الله البيرة جنين طولكرم قلقيلية نابلس بيت لحم والخليل.