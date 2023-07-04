القانوع: عدوان الاحتلال على جنين سيفشل وسيخرج يجرّ أذيال الهزيمة

أكد عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس أن عدوان الاحتلال الصهيوني على مخيم جنين سيفشل وأهدافه ستسقط أمام صمود أهله وضربات المقاومين وكمائنهم المحكمة، مضيفًا أن نتنياهو سيجرُّ أذيال الهزيمة، وسيشهد العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه المزيد من ضربات المقاومة والعمليات البطولية.

وقال القانوع في تصريح صحفي: "نحيي جميع المقاتلين في مخيم جنين ونشدُّ على أيديهم وهم يواجهون عدوان الاحتلال الصهيوني بكل حكمة واقتدار ويستبسلون في الدفاع عن المخيم ويكبّدون القوات المتوغلة خسائر محققة".

وأضاف: "سيظل مخيم جنين يمثل رأس حربة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية ومحطة إلهام لكل الثائرين والمقاومين في توجيه ضرباتهم وعملياتهم البطولية ضد الاحتلال الصهيوني".