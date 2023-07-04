11 شهيدًا في جنين والمقاومة تواصل التصدّي لقوات الاحتلال

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، إلى 11 شهيدًا بعد ارتقاء الشاب عبد الرحمن حسن صعابنة (22 عامًا).

وقالت وزارة الصحة إن ٣ مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال الحي داخل ساحة مستشفى جنين الحكومي، اثنان منهم بجروح خطيرة.

وأصيب عدد من المواطنين على إثر قصف صاروخي نفذته طائرات إسرائيلية بالقرب من مستشفى جنين الحكومي، بالتزامن مع اقتحام عدد من آليات الاحتلال لمستشفى ابن سينا التخصصي في جنين ومحاولتها دهس المواطنين الموجودين هناك.

ويواصل المقاومون في جنين التصدّي لاقتحام قوات الاحتلال، ومحاولته التقدّم في أزقة المخيم لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال تحاول التقدّم من حي الجابريات باتجاه محيط مخيم جنين، بعد فشلها المتكرّر في اقتحام المخيم من جهة حارة الدمج.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال على دوار السينما في جنين، في وقت تمكن المقاومون من إعطاب آلية عسكرية في المخيم.

وأفاد شهود عيان بإصابة عدد من جنود الاحتلال خلال الاشتباكات في جنين، حيث نشرت مشاهد مصوَّرة لحظة نقل الجنود المصابين في المخيم.

وأسقطت المقاومة طائرة مسيَّرة للاحتلال في جنين، وهي الخامسة التي يتم إسقاطها في أقل من يومين.

ووقعت آليات الاحتلال في كمينٍ مسلَّح على شارع حيفا، واستهدافها بعدد كبير من القنابل محلية الصنع.

ومع استمرار الاشتباكات دفع الاحتلال بعزيزات عسكرية عبر شارع حيفا وشارع الناصرة وشارع نابلس تجاه مخيم جنين.

وخلال الساعات الماضية اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال على مدخل مخيم جنين، وفي شارع نابلس، ومدخل بلدة كفر دان غرب جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين