الاتحاد الأوروبي: الاحتلال تسبَّب بخسائر مأساوية في مخيم جنين

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية، اليوم الثلاثاء، جانيز لينارتشيتش، إن استخدام الاحتلال الإسرائيلي القوة في مخيم جنين للاجئين أدَّى إلى خسائر مأساوية في أرواح المدنيين والأطفال، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الأساسية، وحالات نزوح.

وأضاف لينارتشيتش، في تغريدة له على موقع "تويتر"، إنه يجب احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنين لليوم الثاني عن استشهاد 10 فلسطينيين وأكثر من 100 جريح وصفت جراح 20 منهم بالخطيرة، كما أدَّى إلى نزوح مئات الأسر من جرَّاء استمرار العدوان الإسرائيلي.

المصدر / وكالات