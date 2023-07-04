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الصين تدين حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد

04 يوليو 2023 . الساعة 18:15 بتوقيت القدس
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الصين تدين حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد

دانت الصين، اليوم الثلاثاء، حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال المؤتمر الصحفي الاعتيادي للوزارة، إن بلادها تدين بشدَّة حادثة حرق القرآن الكريم في السويد وأي أعمال تستهدف الأديان وتثير الصراعات بين الحضارات.

وأكدت ماو على ما قدَّمته الحضارة الإسلامية من مساهمات مهمَّة للحضارة العالمية، داعية إلى احترام العقيدة والمشاعر الدينية للمسلمين.

وقالت إن الحرية المزعومة للتعبير لا يجب أن تكون سببًا لإثارة الصراع بين الحضارات.

وأشارت إلى المبادرة التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ في مارس من هذا العام، التي تشجّع على المساواة والتعاون والحوار والتسامح بين الحضارات، مؤكدة استعداد الصين للعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز روح هذه المبادرة والحفاظ على التنوع الحضاري للعالم.

المصدر / وكالات
#الصين #المصحف الشريف

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