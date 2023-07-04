دعوات في الضفة والقدس للمشاركة الواسعة بمسيرات نصرةً لجنين

تواصلت دعوات الحشد والمناصرة لمخيم جنين والذي يتعرَّض لعدوان إسرائيلي همجيٍ لليوم الثاني على التوالي.

ودعت الحراكات الشبابية للتظاهر إسنادًا لجنين البطولة اليوم على دوار المنارة الساعة السابعة مساءً.

من جانبه دعا حراك الشباب المقدسي للمشاركة الفاعلة في الوقفة الداعمة لجنين بوجه الاحتلال وذلك اليوم الساعة السادسة مساءً أمام شركة الكهرباء في شارع صلاح الدين في القدس المحتلة.

وفي الخليلِ، دعت حراكات شبابية للتوجه لمنزل عائلة الشهيد عبد الوهاب خلايلة، في بلدة السموع لحمايته من اقتحام قوات الاحتلال.

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وفي بيت لحم، دعا شباب وأحرار المدينة وضواحيها ومخيماتها لتلبية نداء مقاومي جنين والخروج في مسيرة العزة والكرامة الجماهيرية والتجمهر في الأماكن المعروفة مساندةً لجنين.

ودعا حراكات في سخنين في الداخل المحتل لوقفة احتجاجية تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على جنين مساء اليوم.

ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية في وقتٍ سابقٍ من اليوم أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وكل من يحمل السلاح للانتفاض والاشتباك مع الاحتلال في جميع الساحات ولجم عدوانه الهجمي.

وما زال مخيم جنين يتعرَّضُ لليوم الثاني لعدوان صهيوني همجي خلَّف عددًا من الشهداء والجرحى، في حين تواصل المقاومة الاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين