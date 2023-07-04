تفاصيل العرض الخرافي من باريس سان جيرمان لإقناع مبابي بتمديد عقده

يخطّط باريس سان جيرمان الفرنسي إلى قطع الطريق على ريال مدريد الإسباني، من خلال تقديم عرضٍ -وصفته تقارير بـ"الخرافي"- وذلك لإقناع نجمه الفرنسي كيليان مبابي بالعدول عن قراره الذي أعلنه في وقت سابق بعدم تفعيل بند تمديد عقده لموسم ثالث مع النادي.



وحسبما أورده موقع (fichajes)، فإن باريس سان جيرمان يرغب في التمديد لمبابي بعقدٍ جديدٍ تمامًا يمتد لثلاثة مواسم يتقاضى خلالها نجم الديوك نصف مليار يورو.



ورغم إبلاغ اللاعب -خلال وقت سابق- إدارةَ باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، فإن النادي الفرنسي مؤمن بقدرته على إقناع مبابي بالعدول عن قراره.



ووفق تقارير صحفية، سبق لريال مدريد تحذير مبابي من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، مخبرًا إياه بأن هذه المرة الأخيرة التي سيحصل فيها على فرصة الانضمام إلى النادي الملكي.

وذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، عن صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن ريال مدريد كان واضحًا للغاية مع فايزة العماري، والدة اللاعب ووكيلته؛ حيث سيتجاهل فكرة الحصول على خدمات نجلها إلى الأبد، حال قرَّر الأخير تجديد عقده مع النادي الفرنسي ولو لعام واحد فقط.



وبعث ريال مدريد رسالة واضحة إلى مبابي مفادها "إمّا الانضمام إلى الريال في صيف 2024، أو لن يحدث ذلك أبدًا مرةً أخرى"، وهي رسالة جاءت للضغط على المهاجم الفرنسي في ظل الإغراءات الكبيرة من باريس سان جيرمان.

المصدر / فلسطين اونلاين