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الاتحاد السعودي يحسم صفقة جديدة

04 يوليو 2023 . الساعة 17:06 بتوقيت القدس
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الاتحاد السعودي يحسم صفقة جديدة

أعلن نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم الإثنين تعاقده مع المهاجم البرتغالي الواعد جواو فيليبي "جوتا" (24 عاما) لمدة ثلاث سنوات قادما من سيلتك الاسكتلندي.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تم توقيع العقد اليوم الأحد 3 يوليو، بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلى ونائب رئيس المجلس أحمد بن عصام كعكي، بعد أن اجتاز اللاعب الفحص الطبي في أحد المراكز الطبية المتخصصة في مدينة دبي".

واضاف البيان "تمنى رئيس مجلس الإدارة التوفيق للاعب البرتغالي في تحقيق التطلعات التي ينشدها كافة محبي وعشاق العميد".

وهي الصفقة الثالثة للاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعدما الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي.

ويعتبر جوتا من أبرز نجوم منتخب البرتغال للشباب، ويشغل مركز الجناح الأيسر. تدرج في صفوف بنفيكا وتوج معه بطلا للدوري عام 2019 قبل أن ينضم الى سلتيك الصيف الماضي بعدما لعب معارا في صفوفه موسم 2021-2022 وقبلها مع بلد الوليد الاسباني موسم 2020-2021.

وتوج جوتا مع سلتيك بلقب الدوري في عامي 2022 و2023 وكأس الرابطة والكأس المحلية عام 2023.

المصدر / فلسطين اونلاين
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