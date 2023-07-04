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فصائل المقاومة تبارك عملية (تل أبيب) وتدعو لتوسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال

04 يوليو 2023 . الساعة 16:43 بتوقيت القدس
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عملية تل أبيب البطولية

باركت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عملية الدهس والطعن البطولة في (تل أبيب)، وتدعو لتوسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال.

وأكدت الفصائل في بيان، أن العملية هي رد فوري وفعَّال على عدوان الاحتلال في جنين.

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وشدَّدت على وحدة ساحات الوطن وترابط جبهاته كافَّة، مؤكدةً أن جرائم الاحتلال لن تنال من عزيمة شعبنا ومقاومته.

وحمَّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان على جنين، لافتًا إلى أنها تراقب عن كثب التطورات الميدانية، وأنها في انعقاد دائم، وعلى الاحتلال أن يعلم أن سيف مقاومتها لم يغمد بعد.

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وحذَّرت المقاومة الاحتلال من التمادي في عدوانه وتجاوز الخطوط الحمراء.

ودعت أبطال شعبنا في الضفة وكل من يحمل السلاح للانتفاض والاشتباك مع الاحتلال في الساحات كافَّة، للتصدّي ولجم عدوانه الهمجي على شعبنا.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#تل أبيب #فصائل المقاومة #عملية الدهس #بأس جنين #عبد الوهاب خلايلة

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