كيف وصل الشهيد خلايلة إلى (تل أبيب)؟

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إنّ منفذ عملية الدهس البطولية في (تل أبيب) لم يكن لديه تصريح دخول إلى مناطق الداخل المحتل.

وبحسب قناة 13 الإسرائيلية، فإنّ منفذ عملية الدهس في (تل أبيب)، هو عبد الوهاب خلايلة استخدم هوية شقيقه حسين (الذي نشر اسمه وصورته سابقًا).

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وزعمت القناة، أنّ المنفذ عبد الوهاب استخدم أيضًا تصريحًا طبيًّا باسم شقيقه حسين.

ونفّذ الشهيد عبد الوهاب عملية دهس في مدينة (تل أبيب)، أسفرت عن إصابة 8 مستوطنين بينهم 3 وُصفت جراحهم بالخطيرة.

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زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد المجاهد بطل عملية (تل أبيب) عبد الوهاب عيسى حسين خلايلة (23 عامًا) من بلدة السموع في الخليل.

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وأكدت أنها جاءت ردًّا أوليًّا على العملية العسكرية في جنين لليوم الثاني.

المصدر / فلسطين أون لاين