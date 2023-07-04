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حماس تزفُّ بطل عملية (تل أبيب) خلايلة وتؤكد أنها رد طبيعي على مجزرة جنين

04 يوليو 2023 . الساعة 15:24 بتوقيت القدس
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عملية الدهس البطولية في تل أبيب

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء، الشهيد المجاهد بطل عملية (تل أبيب) عبد الوهاب عيسى حسين خلايلة (23 عامًا) من بلدة السموع في الخليل.

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وأكدت حماس في بيانها، أنّ العملية البطولية في (تل أبيب) هي رد طبيعي على مجزرة الاحتلال في جنين، مؤكدةً أنّ مقاومة شعبنا مستمرة حتى زوال الاحتلال.

وقالت: "إنّ هذه العملية البطولية هي دفاع مشروع عن النفس أمام مجزرة الاحتلال المستمرة في جنين، وجرائم التهجير والقتل والتدمير التي ترتكبها قوات الاحتلال".

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وشددت على أنّ مقاومة شعبنا ستستمر وستتصاعد وستُنوّع من أدواتها وتُوسّع من بقعتها، ثأرًا لدماء الشهداء وحماية للمسجد الأقصى المبارك من مخططات التهويد، ولن تنكسر إرادة شعبنا ومقاومتنا مهما تجبّر الاحتلال، بل سيزداد عنفوان شبابنا الثائر في كل فلسطين، وسيرى العدو بأسهم وصنيعهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الخليل #جنين #السموع #عملية تل أبيب

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