حماس تتبنَّى عملية (تل أبيب) وتؤكد أنها رد طبيعي على مجزرة جنين

تبنَّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء، عملية الدهس والطعن البطولية في مدينة (تل أبيب)، مؤكدةً أنها رد طبيعي على مجزرة الاحتلال في جنين.

وزفّت "حماس في بيانها، شهيدها المجاهد بطل عملية (تل أبيب) عبد الوهاب عيسى حسين خلايلة (23 عامًا) من بلدة السموع في الخليل.

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وأكدت، أنّ العملية البطولية في (تل أبيب) هي رد طبيعي على مجزرة الاحتلال في جنين، مؤكدةً أنّ مقاومة شعبنا مستمرة حتى زوال الاحتلال.

وقالت: "إنّ هذه العملية البطولية هي دفاع مشروع عن النفس أمام مجزرة الاحتلال المستمرة في جنين، وجرائم التهجير والقتل والتدمير التي ترتكبها قوات الاحتلال".

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وشدَّدت على أنّ مقاومة شعبنا ستستمر وستتصاعد وستُنوّع من أدواتها وتُوسّع من بقعتها، ثأرًا لدماء الشهداء وحماية للمسجد الأقصى المبارك من مخطَّطات التهويد، ولن تنكسر إرادة شعبنا ومقاومتنا مهما تجبّر الاحتلال، بل سيزداد عنفوان شبابنا الثائر في كل فلسطين، وسيرى العدو بأسهم وصنيعهم.

المصدر / فلسطين أون لاين