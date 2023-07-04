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"حمادة": عملية  (تل أبيب) وكمائن جنين جزء من رد فعل طبيعي على مجازر الاحتلال

04 يوليو 2023 . الساعة 13:59 بتوقيت القدس
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محمد حمادة المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس (أرشيف)

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، أن "عملية  (تل أبيب) وكمائن جنين جزء من رد فعل طبيعي على المجزرة المستمرة بحق أبناء شعبنا، ودفاع مشروع عن النفس أمام انتهاك الاحتلال لكل الأعراف الإنسانية".

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وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس المحتلة، محمد حمادة، في تصريح مقتضب: "على المحتل أن يستعد لعد قتلاه ومصابيه، فدماء أبنائنا ليست رخيصة، وخيارات الثأر مفتوحة، وفاتورة الحساب لن تغلق حتى تشفى صدور أهلنا في ظل مجازر القتل والتهجير والتدمير".

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وأضاف: "جنين غالية على كل فلسطيني، والثأر لها أمانة في رقاب أبطال شعبنا، وسيدافعون عنها بكل السبل، وسيزلزلون أركان المحتل في كل المناطق، والقدس تستحق الكثير من التضحيات لحمايتها وتطهيرها وإجابة ندائها، وشعبنا قادر على ذلك".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مجازر الاحتلال #محمد حمادة #عملية تل أبيب #العدوان على جنين

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