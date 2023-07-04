مركز حقوقي: الاحتلال يمارس جرائم حرب ضد أهالي مخيم جنين

أكد مركز الإنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان في فلسطين _عزة أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في مخيم جنين من خلال التهجير القسري واستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأدان المركز في بيان وصل " " بشدة الممارسات العنصرية التي ينتهجها الاحتلال خلال عدوانه على مخيم جنين منذ فجر أمس الإثنين، الموافق 3 يوليو/تموز 2023م.

وأوضح أن تلك الممارسات تشمل عمليات التهجير والهدم والاستهداف للمدنيين والأعيان المدنية، وتعطيل البنية التحتية والشبكات الرئيسية نتيجة عمليات التخريب التي تقوم بها الجرافات العسكرية في المخيم، إضافة إلى الانقطاع في إمدادات الدواء والمواد الأساسية بالمخيم، نتيجة لوقف الإمدادات، والاستهداف المباشر لمستشفى جنين الحكومي، والذي يلجأ إليه عشرات المهجرين بعد أن فقدوا مأواهم وأصبحوا بلا مأوى.

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وبين المركز أن ممارسات الاحتلال العنصرية في مخيم جنين أدت إلى تشريد وتهجير أكثر من 3 آلاف مواطن بمن فيهم النساء والمرضى والأطفال وكبار السن، وقتل حوالي 10 مواطنين وإصابة أكثر من 100 مواطن بينهم حالات حرجة، مشددًا على أنها تشكل تهديداً لحياة المدنيين وتنتهك حقوق الإنسان.

وذكر أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مخيم جنين، بدءًا من المساجد وصولاً إلى المستشفى الحكومي، يعتبر انتهاكًا للعديد من المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن تدمير الممتلكات واغتصابها بطريقة لا تبررها ضرورات الحرب وبشكل غير مشروع وتعسفي يعتبر مخالفة جسيمة، ويشكل جريمة حرب وفقًا لميثاق روما.

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ورفض مركز الإنسان العملية العسكرية على مخيم جنين والتداعيات الناجمة عنها من عمليات هدم وتهجير، محذرًا من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال في المخيم.

وطالب بوقف العدوان على الفور وتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان المخيم، وضمان توفير الموارد اللازمة لمستشفى جنين الحكومي لاستمرار تقديم خدماته الضرورية.

وحمل المركز الاحتلال المسؤولية بشكل كامل عن الممارسات العنصرية في المخيم، مناشدًا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي بالتدخل العاجل للضغط على الاحتلال لوقف العملية العسكرية في جنين، وضمان حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين