وظيفة شاغرة في شركة الحياة بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة الحياة بقطاع غزة تعلن فيه عن توفر فرصة عمل (موظف مشرف مبيعات) للعمل بالشركة.

متطلبات ومهام الوظيفة:

1. تحقيق وتجاوز هدف المبيعات الشهري المحدد.

2. القيام بوصف المنتجات وفوائدها والقيام بتحليل المنطقة بشكل دوري.

3. القيام بإعداد التقارير اليومية.

4. متابعة جرد منظم للسيارات بشكل يومي.

5. القيام بأداء أيّ واجبات ومهام أخرى تتعلق بالوظيفة يتكلف بها الموظف من قبل المسؤول المباشر.

6. مهارات ممتازة في الاتصال الكلامي والكتابي.

7. مهارات تنظيمية ممتازة.

8. دقة جيدة جدًّا والاهتمام بالتفاصيل.

9. معرفة جيدة جدًّا في الواجبات الإدارية العامة ورفع التقارير التي تطلبها الإدارة في موعدها.

10. العمل تحت الضغط.

11. رخصة قيادة سارية المفعول والقدرة على العمل الميداني.

12. متابعة و تغطية لعدد من المناطق لمطابقة حسابات الزبائن.

13. تحصيل الفواتير المستحقة في موعدها من الزبائن وبما يضمن دورة سيولة فعالة وصحية.

14. بيع المنتجات بما يتناسب مع سياسة الشركة، قيمها وأهدافها الإستراتيجية وتطبيق خطة المبيعات التي تحددها الشركة بكفاءة عالية وفعالة.

طريقة التسجيل:

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- العنوان / غزة - شارع صلاح الدين