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بالصور مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" ويؤدون طقوسًا تلمودية

04 يوليو 2023 . الساعة 08:39 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أمَّنت لهم طريق الاقتحام من باب المغاربة وحتى باب السلسلة.

من جانبها، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أداء مستوطنين طقوسًا تلمودية، وتقديم حاخامات لشروحات عن الهيكل المزعوم.

ونشرت قوات الاحتلال، منذ الصباح عناصرها ووحداتها الخاصة، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرّفين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ قوات الاحتلال تفرض قيودًا على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقّق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وفي السياق، يواصل المقدسيّون دعواتهم للرباط وشدِّ الرحال للمسجد الأقصى، في ظلّ المخاطر التي يتعرَّض لها.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحامات #باحات الأقصى #اقتحامات المستوطنين

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