إضراب شامل يعم مدن الضفة وعمليات إطلاق نار ومواجهات نصرة لجنين

تواصلت المواجهات ووقعت عمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بـ الضفة الغربية والقدس المحتلة، نصرة لجنين ومخيمها.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص عند حاجز قلنديا بالقدس المحتلة، وعلى مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة "مجدال عوز" جنوب بيت لحم، وصوب حاجز حوارة جنوب نابلس، وحاجز بيت فوريك شرق نابلس.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت عند المدخل الجنوبي لمدينة أريحا، نصرة لجنين.

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واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة سنجل شمال شرق مدينة رام الله، وعلى مدخل مدينة البيرة الشمالي.

وأغلق شبان الطرق وأشعلوا الإطارات المطاطية في كفر عقب شمال القدس ومفترق جامعة بيرزيت برام الله وشارع الجلزون في البيرة، احتجاجًا على عدوان الاحتلال في جنين.

وعم إضراب شامل الضفة الغربية إسنادا لمخيم جنين، وسط دعوات للنفير نحو نقاط التماس والمواجهة.

وواصل المقاومون في جنين التصدي لعدوان الاحتلال لليوم الثاني، بالاشتباكات المسلحة وتفجير العبوات محلية الصنع.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 10 شهداء، بعد العثور على جثمانٍ صباح اليوم في مرج ابن عامر، إضافة إلى نحو 100 جريح بينهم 20 في حالة الخطر.

المصدر / فلسطين أون لاين