حالة طقس فلسطين اليوم الثلاثاء حتى يوم الجمعة المقبل

يكون الجو اليوم الثلاثاء، حارا نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 4 يوليو

وهذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 5 يوليو

أما يوم غد الأربعاء فيكون الجو حارا نسبياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الخميس 6 يوليو

الخميس، يكون الجو حارا نسبياً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الجمعة 7 يوليو

والجمعة المقبل، الجو حارا نسبياً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة حيث لتصبح حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين