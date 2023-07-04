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بعد العثور على جثمانٍ صباح اليوم في مرج ابن عامر

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 10 شهداء و100 جريح

04 يوليو 2023 . الساعة 08:19 بتوقيت القدس
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مشهد حي للقصف الإسرائيلي والعدوان على جنين ومخيمها

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين، إلى 10 شهداء.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن حصيلة الشهداء ارتفعت بعد العثور على جثمانٍ صباح اليوم في مرج ابن عامر.

وأضافت أن حصيلة العدوان من الجرحى نحو 100، منهم 20 في حالة الخطر.

وفجر أمس، بدأ عدوان عسكري إسرائيلي واسع على مخيم جنين ومخيمها بقصف جوي استهدف عدَّة مواقع وأهداف متفرقة.

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وسمعت العديد من الانفجارات داخل مخيم جنين ومحيطه بفعل الغارات الجوية الإسرائيلية، فيما نزح المئات من العائلات جراء القصف.

وقال جيش الاحتلال إنه شنَّ غارة على مبنى يستخدم من قِبل المقاومة في جنين، كمركز قيادة ومكان للتخطيط للهجمات وغيرها.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن سلطات الاحتلال أطلقت على العملية اسم "بيت وحديقة". وذكرت أن العدوان تمَّ المصادقة عليه قبل 10 أيام، وتمَّ تأجيله لما بعد عيد الأضحى.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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