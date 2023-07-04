مخيم جنين.. كتائب القسام تعلن استهدافها قوات الاحتلال بالعبوات المتفجرة

أعلنت كتائب القسام اليوم الثلاثاء استهدافها لقوات الاحتلال في مخيم جنين بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأكدت الكتائب تواصل اشتباك مقاتليها مع قوات الاحتلال والتصدي للعدوان على جنين ومخيمها.

واستهدف المقاومون آليات قوات الاحتلال المتوغلة بأكثر من 30 عبوة ناسفة، فيما تم إسقاط 3 طائرات استطلاع في جنين ومخيمها.

وارتقى حتى اللحظة 9 شهداء جراء عدوان الاحتلال على جنين، وأصيب نحو 100 جريح، بينهم 20 بحالة خطيرة.

وتصاعدت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 95 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس، شملت اشتباكات مستمرة في جنين منذ أمس، و9 عمليات إطلاق نار خارج جنين، و32 عملية تفجير عبوات ناسفة، وإعطاب 3 آليات للاحتلال، وإسقاط 3 طائرات مسيرة، والتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم.

وأصيب مستوطن في عملية طعن نفذها فتى من الضفة بمستوطنة "بني براك" قرب "تل آبيب" في الداخل المحتل.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر في أريحا، وعند حاجز بيت ايل قرب البيرة، واستهدفوه مرتين على مستوطنة "افرات" في بيت لحم.

وشهدت طولكرم أربع عمليات إطلاق نار صوب قوات الاحتلال، شملت مناطق مختلفة عند فتحة زيتا، وحاجز "نتساني عوز"، ومفترق سفارين، ومستوطنة "افني حيفتس".

وتصدى الشبان الثائر لـ4 اعتداءات للمستوطنين في مناطق مختلفة تركزت في بلدة حوارة بنابلس، وحطموا مركباتهم.

واشتعلت مواجهات في عشرات النقاط نصرة لجنين، شهدتها مناطق القدس ورام الله والبيرة وجنين وطولكرم وقلقيلية ونابلس وأريحا وبيت لحم والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين