حازم الوزير في طريقه لتدريب أحد أندية غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

دخل مجلس إدارة نادي خدمات البريج في مفاوضات مع المدرب حازم الوزير لتولّى مهمَّة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في دوري الدرجة الأولى الموسم القادم.

وتوصَّل الطرفان لاتفاق مبدئي بينهما، بانتظار التفاهم على الأمور المالية، ومن ثم الإعلان عن تولّى الوزير لمهمته رسميا.

وسبق للكابتن الوزير، أن قاد تدريب فريق الهلال من قبل على فترات متفاوتة، وحقق معه نتائج جيدة، علما أنه أحد أبنائه ولعب في صفوف خدمات الشاطئ لفترة قصيرة، كا ارتدى قميص المنتخب الوطني في عهد الراحل عزمي نصار.

ويسعى مجلس إدارة خدمات البريج لترتيب أوراق الفريق، من أجل المنافسة بقوة الموسم القادم، بانتظار تعيين المدرب الجديد لتلبية احتياجاته وجلب عدة صفقات.

ورفض النادي جميع للعروض المقدَّمة لأبرز لاعبيه خاصة الثنائي ( إبراهيم وشاح وبهاء الدعالسة)، من أجل المحافظة على قوام الفريق، والظهور بشكل مشرّف في الموسم الجديد، بانتظار استعادة نجم الفريق أحمد الكرنز الذي وقع على كشوفات أهلي الخليل، حيث سيفسخ عقده في حال لم يحصل على تصريح مرور للضفة الغربية.