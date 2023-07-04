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بالأسماء: عزون يستعين بـ4 لاعبين من غزة

04 يوليو 2023 . الساعة 01:48 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

 

يلتقي فريقا خدمات البريج و شباب عزون في نهائي بطولة كأس فلسطين لكرة اليد اليوم، الذي سيقام عند الساعة السادسة مساء على صالة سعد صايل بمدينة غزة.

وأجرى فريق عزون تدريبه الرئيس على صالة سعد صايل أمس، بعد وصول البعثة بساعات قليلة، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/ إيرز.

وكلفت لجنة الحكام باتحاد كرة اليد طاقم حكام لإدارة المباراة مكون من (محمد خير الله وإياد برهوم للساحة، ومجدي حرب مسجل، ومصطفى الحنجوري ميقاتي).

وضمّت بعثة نادي عزون ١٢ شخصاً، رياض سليم رئيسا للبعثة ، نضال رضوان مدربا ، سائد طبيب إداري الفريق و ٩ لاعبين حارس المرمى ثائر سويدان ، أحمد طبيب ، محمد عودة ، أحمد العدلي ، محمد بدران ، عبداللطيف صايل،  عبداللطيف سويدان ، عميد سويدان ، أسيد جوابرة .

ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من لاعبي الفريق للعبور إلى القطاع و سيتم تعويض غيابهم ب 4 لاعبين تعزيز من فريق الصلاح وهم (بلال صباحز عبد الله المسلمي، انور عبد الله، الحارس " محمود حمدان ).

و كان في إستقبال البعثة السيد عبدالسلام هنية الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب و الرياضة ، وجمال أبو يوسف رئيس الإتحاد الفلسطيني لكرة اليد ، وصلاح أبو العطا عضو اتحاد كرة القدم، و يحيى الخطيب مسير المجلس الأعلى للشباب والرياضة و عدد من القيادات الوطنية في مقر المجلس الأعلى للشباب و الرياضة، ومن ثم توجهت لمبنى اللجنة الأولمبية و  كان في إستقبالهم  دكتور أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية.

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#عزون #خدمات البريج #كأس كرة اليد

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