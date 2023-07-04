حماس تدعو لأوسع حالة اشتباك مع الاحتلال وإرباكه

دعت حركة حماس جماهير شعبنا في كل مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية إلى توسيع حالات الاشتباك مع جيش الاحتلال على الحواجز ونقاط تواجده، وضد المستوطنين والعمل على إغلاق الطرق.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "إن هذه الفعاليات قادرة على إرباك الاحتلال وجيشه ومستوطنيه وتدفيعه جزءا من ثمن جرائمه ضد مخيم جنين".

وتوجه بالتحية لجموع أبناء شعبنا التي استجابت لدعوات دعم وإسناد أهلنا في مخيم جنين، من كل الساحات في الضفة وغزة والداخل المحتل؛ مقدرا عاليا الجموع التي تخرج الآن في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وانطلقت مسيرات ووقفات جماهيرية حاشدة في العديد من المناطق بالضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل، نصرةً لجنين ومخيمها، تخلل بعض هذه المسيرات مواجهات مع قوات الاحتلال عند نقاط التماس قرب حواجز الاحتلال المنتشرة في الضفة. فيما يتواصل عدوان الاحتلال على مخيم جنين لليوم الثاني، وسط مخاوف من ارتكاب قوات الاحتلال مجازر في جنين ومخيمها.

المصدر / فلسطين أون لاين