95 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال 24 ساعة الأخيرة، وسط عدوان متواصل على جنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 95 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس، شملت اشتباكات مستمرة في جنين منذ أمس، و9 عمليات إطلاق نار خارج جنين، و32 عملية تفجير عبوات ناسفة، وإعطاب 3 آليات للاحتلال، وإسقاط 3 طائرات مسيرة، والتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم.

وتتواصل الاشتباكات المستمرة مع قوات الاحتلال خلال عدوانها المستمر على جنين ومخيمها، تصدى خلالها المقاومون بعمليات إطلاق نار وتفجير أكثر من 30 عبوة ناسفة في آليات قوات الاحتلال، وإسقاط 3 طائرات استطلاع في جنين ومخيمها، واعترف الاحتلال بإصابة جندي.

وارتقى حتى اللحظة 9 شهداء جراء عدوان الاحتلال على جنين، وأصيب نحو ١٠٠ جريح، بينهم ٢٠ بحالة خطيرة.

وأصيب مستوطن في عملية طعن نفذها فتى من الضفة بمستوطنة "بني براك" قرب "تل آبيب" في الداخل المحتل.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر في أريحا، وعند حاجز بيت ايل قرب البيرة، واستهدفوه مرتين على مستوطنة "افرات" في بيت لحم.

وشهدت طولكرم أربع عمليات إطلاق نار صوب قوات الاحتلال، شملت مناطق مختلفة عند فتحة زيتا، وحاجز "نتساني عوز"، ومفترق سفارين، ومستوطنة "افني حيفتس".

وتصدى الشبان الثائر لـ4 اعتداءات للمستوطنين في مناطق مختلفة تركزت في بلدة حوارة بنابلس، وحطموا مركباتهم.

واشتعلت مواجهات في 26 نقطة مختلفة نصرة لجنين، شهدتها مناطق القدس ورام الله والبيرة وجنين وطولكرم وقلقيلية ونابلس وأريحا وبيت لحم والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال.

وانطلقت مظاهرات ومسيرات غاضبة في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل دعماً ونصرة لجنين.

المصدر / فلسطين أون لاين