الاحتلال يجبر الآلاف على مغادرة منازلهم في مخيّم جنين

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أهالي مخيم جنين على مغادرة منازلهم، وذلك تحت تهديد القصف، وأكّد الهلال الأحمر، إجلاء نحو 3000 مواطن من منازلهم بالمخيم.

ولجأ أهال من المخيم إلى المستشفيات في جنين، وذلك قبيل قصف متوقع للاحتلال، الذي عمد إلى إخراج سكان المخيم من منازلهم، بالقوة وبتهديد السلاح.

كما يأتي إجبار الأهالي على ترك منازلهم، فيما كانت خدمات المياه والكهرباء قد توقفت في المخيم، من جرّاء عدوان الاحتلال، منذ ساعات فجر الاثنين.

وأكّدت بلدية جنين، في وقت سابق، الإثنين، أن "الاحتلال يتعمد تدمير الخطوط الرئيسية لشبكة المياه، ونناشد المواطنين ترشيد استهلاك المواد التموينية، بسبب حصار المخيم".

وقال حمد جبريل، من الهلال الأحمر الفلسطيني: " لقد أخلينا حتى الآن 3000 مواطن من جنين، والعدد في ازدياد مع تهديد الاحتلال بتدمير المخيم".

واستُشهد خلال العدوان المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، ثمانية مواطنين، وأصيب 100 آخرون بينهم 20 بجروح خطيرة.

والشهداء هم: سميح فراس أبو الوفا (21 عاما)، وأوس هاني حنون (19 عاما)، وحسام أبو ذيبة (18 عاما)، ونور الدين حسام مرشود (16 عاما)، ومحمد مهند شامي (23 عاما)، وأحمد العامر (21 عاما)، وعلي هاني الغول (17 عاما)، ومجدي عرعراوي (17 عاما).

المصدر / فلسطين أون لاين