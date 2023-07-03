النائب طافش: شعبنا يمتلك مقاومة قوية وإجرام الاحتلال سيبوء بالفشل

أكد النائب خالد طافش أن شعبنا يمتلك مقاومة قوية، ولن يستسلم ولن يخنع ولن يذل، وكل إجرام الاحتلال وعملياته العسكرية ستبوء بالفشل.

وقال النائب طافش إنّ "شعبنا أثبت على مدى عقود من الاحتلال أنه لن يكف عن مقاومته لهذا المحتل، حتى يرحل عن أرضنا وقدسنا وأقصانا"، مضيفًا أنّ كل هذه الدماء وهؤلاء الشهداء لا ثمن لتضحياتهم إلا الحرية، وزوال الاحتلال بكل أشكاله ووسائله.

وأوضح أنّ "قادة الاحتلال أغبياء بكل ما تعني الكلمة وسيحصدون ما يزرعون اليوم، ولن يكونوا أكثر إجرامًا من شارون الذي اضطر للانسحاب من غزة وجنين وبعض المواقع في الضفة".

وتابع قائلًا: "الرحمة للشهداء الأبرار والشفاء لجرحانا الأبطال، والتحية معطرة بدماء الشهادة لأهلنا في جنين القسام ولكل شعبنا الفلسطيني".

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة في جنين التصدي للعدوان الإسرائيلي منذ فجر اليوم، حيث أعلنت إفشال محاولات تقدُّمه على أكثر من محور بعد خوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال.

وزفّت كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية، أحد فرسانها الميامين الشهيد علي هاني الغول في مخيم جنين.

وأوعزت كتائب القسّام بالضفة لمجاهديها وخلاياها المنتشرة في جميع محافظات الضفة الغربية والقدس بضرب المحتل في جميع أماكن تواجده بكل السبل والوسائل المتاحة.

وأكدت على أنّ جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين للرد على تغول الاحتلال ولجم عدوانه المتواصل على جنين ومخيمها.

وارتقى منذ فجر اليوم الإثنين، ثمانية شهداء، وأُصيب 80 آخرون بينهم 17 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

المصدر / فلسطين أون لاين