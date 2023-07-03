الاتفاق السعودي يتعاقد مع المدرب الإنجليزي جيرارد

أعلن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم الإثنين تعاقده مع أسطورة نادي ليفربول الانكليزي السابق ستيفن جيرارد للإشراف على تدريب فريقه الأول.

وكتب النادي بطل الدوري مرتين آخرها عام 1987 والذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر، على حسابه في "إنستغرام": "يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق".

ولم يشرف جيرارد على أي فريق منذ ان أقيل من منصبه مدربا لأستون فيلا الإنكليزي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان جيرارد زار السعودية في 12 حزيران/يونيو الماضي وتحديداً مدينة الدمام الشرقية حيث يلعب الاتفاق، حيث ذكرت تقارير ان الأخير تقدم بعرض له للاشراف عليه الموسم المقبل الذي ينطلق في 11 آب/أغسطس المقبل.

وخرج جيرارد بعدها بثلاثة أيام ليعلن رفضه تدريب النادي السعودي، وقال لشبكة "تشانل فور" قبيل انطلاق مباراة انكلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات كأس اوروبا 2024 "دُعيت الى هناك للبحث في عرض محتمل وهذا ما قمت به"، مضيفا "لقد قمت بتحليل الأمور في اليومين الاخيرين، لكن في الوقت الحالي لم اقبل بهذا العرض".

وكان جيرارد (43 عاماً) الذي اعتزل اللعب نهائيا عام 2016، دخل معترك التدريب بعدها بسنتين حيث استلم الاشراف على رينجرز الاسكتلندي وقاده الى احراز اول لقب له في الدوري المحلي عام 2021 وذلك بعد غياب 10 سنوات.

انتقل الى استون فيلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وخاض فريق وسط انكلترا باشرافه 40 مباراة في مختلف المسابقات فاز خلالها في 13 فقط.

المصدر / فلسطين اونلاين