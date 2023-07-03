"أبو كويك": مقاومة جنين قادرة على إفشال عدوان الاحتلال وإجرامه بحق شعبنا

أكد القيادي في حركة "حماس" حسين أبو كويك على أن المقاومة الباسلة في جنين ومخيمها والضفة الغربية قادرة على أن تفشل هجمة الاحتلال المتطرفة التي توغل في دماء أبناء شعبنا.

وقال أبو كويك إن العدوان الإسرائيلي النازي المجرم على مخيم جنين ومدينتها هو عدوان على الشعب الفلسطينية برمته، والمستهدف ليس فقط أهلنا في مخيم جنين بل شعبنا الفلسطيني برمته.

وأضاف أن هذا العدوان يهدف لدفع شعبنا إلى الاستسلام ورفع الراية البيضاء والرضى بالحلول السلمية الهزيلة القائمة على التنسيق الأمني والخنوع لهذا الاحتلال.

وشدد على أن الاحتلال سيفشل في تحقيق أهدافه، وستبقى جنين معقلا للمقاومة، وسيبقى شعبنا حاضنا لهذه المقاومة الشريفة التي تدافع عن فلسطين والأقصى وكرامة الأمة وعزتها ورفعتها.

واعتبر أن هذه الدماء الطاهرة التي تروي أرض فلسطين ستبقى لعنة على الاحتلال المجرم، وعلى أعوانه الذين يساندونه ويهيئون له سبل الاقتحام ويطاردون المجاهدين.

وأردف: "هذه الدماء ستبقى شاهدة على أن هذا الشعب حي وقوي وعزيز وكريم، ولن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته بإذن الله".

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة في جنين التصدي للعدوان الإسرائيلي منذ فجر اليوم، حيث أعلنت إفشال محاولات تقدم على أكثر من محور بعد خوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال.

وزفت كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية، أحد فرسانها الميامين الشهيد علي هاني الغول في مخيم جنين.

وأوعزت كتائب القسّام بالضفة لمجاهديها وخلاياها المنتشرة في جميع محافظات الضفة الغربية والقدس بضرب المحتل في جميع أماكن تواجده بكل السبل والوسائل المتاحة.

وأكدت على أن جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين للرد على تغول الاحتلال ولجم عدوانه المتواصل على جنين ومخيمها.

وارتقى منذ فجر اليوم الاثنين، ثمانية شهداء، وأصيب 80 آخرون بينهم 17 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

المصدر / فلسطين أون لاين