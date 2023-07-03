تظاهرة قرب سفارة الاحتلال في عمّان تضامنًا مع جنين

احتشد عشرات الأردنيين في وقفة غاضبة قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة عمّان، تضامنًا مع الفلسطينيين في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، التي تواجه منذ فجر اليوم الإثنين عدوانًا إسرائيليًّا هو الأوسع منذ العام 2002.

وردّد المشاركون في الوقفة التي دعا لها "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" في إحدى الساحات بحي "السلام" جنوب العاصمة عمّان حيث مقر السفارة الإسرائيلية، شعارات تشيد بصمود مخيم جنين وبسالة مقاتليه.

من جانبه، قال القيادي في الحركة الإسلامية، علي أبو السكر إنّ "الشعب الفلسطيني في مخيم جنين يتعرض لعملية تطهير عرقي تهدف إلى ترويعه وتهجيره عن أرضه".

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وقال إنّ "الكيان الصهيوني المتطرف لا يفهم سوى لغة القوة"، داعيًا "الأمة العربية والإسلامية لتحمُّل مسؤوليتهم تجاه الوضع الراهن في جنين الصمود ومخيمها، ونصرة ونجدة الشعب الفلسطيني".

ودعت أحزاب ونقابات وكتل نيابية أردنية "الحكومة إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية والسياسية واستمرارها في دعم الشعب الفلسطيني والعمل على وقف هذه المجازر الوحشية بحقّ الشعب الفلسطيني في جنين".

واستُشهد 8 فلسطينيين، وأصيب 80 آخرون بينهم 17 بجروح خطيرة، فجر اليوم الإثنين، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي والقصف المتواصل على مناطق متفرقة من مخيم جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين