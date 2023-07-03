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أنقرة تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على جنين

03 يوليو 2023 . الساعة 20:44 بتوقيت القدس
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أنقرة تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على جنين

أدانت وزارة الخارجية التركية، بشدة العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان الإثنين: ندين بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم لمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأعربت الخارجية التركية عن قلقها من أن يؤدي التوتر الحالي في المنطقة إلى تصعيد كبير.

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وجدّد البيان دعوته للاحتلال الإسرائيلي لضبط النفس ووقف مثل هذه الاعتداءات.

وقدمت الخارجية التركية تعازيها للفلسطينيين، متمنية الرحمة من الله لمن فقدوا أرواحهم والشفاء العاجل للمصابين.

ومنذ فجر الإثنين استُشهد 8 فلسطينيين وأصيب 80 آخرون بينهم 17 بحالة خطيرة إثر عدوان الاحتلال المستمر على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، فيما استُشهد تاسع قرب مدينة البيرة.

المصدر / الأناضول
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