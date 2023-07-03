خاطر: الاحتلال سيتلقّى خيبة كبيرة جراء عدوانه على جنين

قالت الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر إن الاحتلال الإسرائيلي سيتلقى خيبة كبيرة جرّاء عدوانه على جنين.

وأضافت خاطر أن الاحتلال واهم إن ظن أن عدوانه المستمر على شعبنا قادر على ردع المقاومين أو وأد المقاومة بالضفة الغربية.

وأكدت على أن المقاومة في الضفة الغربية ستقول كلمتها تجاه عدوان الاحتلال على جنين.

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وأشارت إلى أن المقاومة بالضفة الغربية تربك الاحتلال الصهيوني وتفشل مخططاته الإجرامية.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة في جنين التصدي للعدوان الإسرائيلي منذ فجر اليوم، حيث أعلنت إفشال محاولات تقدم على أكثر من محور بعد خوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال.

وزفت كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية، أحد فرسانها الميامين الشهيد علي هاني الغول في مخيم جنين.

وأوعزت كتائب القسّام بالضفة لمجاهديها وخلاياها المنتشرة في جميع محافظات الضفة الغربية والقدس بضرب المحتل في جميع أماكن تواجده بكل السبل والوسائل المتاحة.

وأكدت على أن جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين للرد على تغول الاحتلال ولجم عدوانه المتواصل على جنين ومخيمها.

وارتقى منذ فجر اليوم الاثنين، ثمانية شهداء، وأصيب 80 آخرون بينهم 17 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

المصدر / فلسطين أون لاين