مواجهات متفرقة في الضفة تنديدًا بعدوان الاحتلال على جنين

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، في مواقع متفرقة من الضفة الغربية.

وعند مدخل مدينتي رام الله والبيرة الشمالي، اندلعت مواجهات، عقب مسيرة نظّمها عشرات الفلسطينيين، وطلبة جامعات، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين.

ووفق شهود عيان، استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

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بدورهم، رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة، وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.

واندلعت مواجهات مماثلة في حي باب الزاوية في مدينة الخليل، وعلى المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، ومدخل مدينة نابلس الجنوبي.

ومنذ فجر الإثنين استُشهد 8 مواطنين وأُصيب 80 آخرون بينهم 17 بحالة خطيرة، إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، فيما استُشهد تاسع قرب مدينة البيرة.

وفجر الإثنين بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا واسعًا على مدينة جنين ومخيمها، يستخدم فيه طائرات مروحية ومُسيّرات وقوات برية.

ووفق شهود عيان فإنّ طائرات الاحتلال واصلت في الساعات الأخيرة قصف أهداف في مخيم جنين، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من بعض المنازل.

المصدر / فلسطين أون لاين