قاسم: دعم البيت الأبيض للعداون على جنين مشاركة في الحرب على شعبنا

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، أنّ حديث الناطق باسم البيت الأبيض عن دعم بلاده للعدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، يُمثّل عدوانًا على شعبنا ومشاركة للاحتلال في حربه المسعورة على مخيم جنين.

وأشار قاسم، في تصريح صحفي وصل نسخة عنه، اليوم الإثنين، إلى أنّ هذا الدعم يعد تشجيعًا للاحتلال على تصعيد انتهاكاته ضد كل ما هو فلسطيني.

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وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مخيم جنين منذ فجر اليوم الإثنين، والذي خلّف حتى الآن 8 شهداء، وإصابة أكثر من 80 آخرين بينهم 17 بجروح خطيرة.





المصدر / فلسطين أون لاين