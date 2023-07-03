4 لاعبين ينهون ارتباطهم مع بلاطة وآخر مع المكبر 

غزة/ وائل الحلبي:

كشف نادي خدمات رفح عن عودة ثلاثة من لاعبيه لقيود الفريق وانهاء ارتباطهم مع مركز بلاطة، إلى جانب الحارس عبدالله شقفة الذي عاد إلى شباب رفح في ظل تأخر استصدار تصاريح دخولهم إلى الضفة الغربية.

وأعاد خدمات رفح أسماء الثلاثي إبراهيم أبو عمير وأنس الشخريت وهلال غواش على كشوفاته في سجلات اتحاد الكرة الفلسطيني قبل انتهاء فترة القيد الأولى، التي من المقرر أن يتم إغلاقها يوم الاثنين القادم.

وجاء إعادة قيد اللاعبين الثلاثة على قيود خدمات رفح بعد انتهاء المهلة المحددة لاستخراج تصاريح وصولهم للضفة والانضمام بلاطة، الذي كان قد أعلن في وقت سابق تعاقده معهم بشكل رسمي إلى جانب لاعبين أخرين من غزة.

وكان بلاطة أعلن تعاقده مع 6 لاعبين من غزة دون أن يتمكن أي منهم من مغادرة القطاع، ليقرر أربعة منهم انهاء ارتباطهم بالجدعان والعودة لصفوف فرقهم، فيما لا زال الثنائي عطايا جودة وشرف حسنين ينتظران تطورات إصدار تصاريحهما خلال الأيام القادمة.

وفي نفس السياق أعلن الأهلي فسخ عقد نجمه محمد شبير مع نادي جبل المكبر، وإعادة قيده على كشوفاته للظهور معه في بطولة كأس غزة والدوري الممتاز.

وكان الأهلي اشترط فسخ العقد حال عدم صدور تصريح اللاعب قبل أسبوع من انتهاء فترة القيد والتي تستمر حتى العاشر من شهر يوليو الحالي.

المصدر / فلسطين أون لاين