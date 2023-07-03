نيوكاسل يتعاقد رسمياً مع تونالي

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، اليوم الإثنين 3 يوليو/ تموز 2023، تعاقده مع الدولي الإيطالي، ساندرو تونالي، قادمًا من صفوف ميلان في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال نيوكاسل في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر": "يُسعدنا الإعلان عن التعاقد مع ساندرو تونالي من ميلان. ينضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى الماكبايس مقابل رسوم لم يكشف عنها ووقع على عقد حتى عام 2028".



وذكرت تقارير إعلامية مختلفة أن نيوكاسل أنفق 70 مليون يورو للتعاقد مع تونالي، ويملك ميلان الحق في الحصول على 10% من نسبة إعادة بيع عقده في المستقبل لنادٍ آخر.



ويُعَدّ صاحب الـ23 عامًا أحد أبرز لاعبي خط الوسط في أوروبا، وأسهم بشكل واضح في تتويج الـ"روسونيري" بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2021-2022، ثم في تأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2022-2023 المنقضي مؤخرًا.



وخاض "المايسترو اللومباردي" 34 مباراة في الكالتشيو خلال الموسم الماضي، بدأ أساسيًّا في 30 منها، مسجّلًا هدفين ومانحًا 7 تمريرات حاسمة، أمّا في دوري أبطال أوروبا الذي توقفت فيه مسيرته مع ميلان إلى حدود نصف النهائي قبل الخروج على يد الغريم إنتر، فقد لعب تونالي منذ البداية في 12 مباراة كاملة في البطولة، وكانت حصيلته تمريرتين حاسمتين دون تسجيل أهداف.



ويعد قدوم تونالي تعزيزًا مهمًّا ونوعيًّا لنيوكاسل الذي حصل على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ليبدأ استعداداته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا من خلال ضم نجوم قادرين على مساعدة الفريق في الظهور بشكل مميز في البطولة.

المصدر / فلسطين اونلاين