مظاهرة شرق غزة تضامنًا مع جنين

تظاهر عشرات الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، الإثنين، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

وتجمع الشبان قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة عام48 ورفعوا علم فلسطين، وأشعلوا إطارات السيارات المستعملة.

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وخلف السياج الفاصل شوهدت قوات من جيش الاحتلال تجوب المكان، وأخرى تعتلي أماكن مرتفعة، تحمل أسلحة مختلفة تزامنا مع التظاهرة.

وتأتي التظاهرة بدعوات أطلقها شبان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنديدا بعدوان الاحتلال على جنين.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 8 مواطنين وأصيب 50 آخرين بينهم 10 بحالة خطيرة، إثر عدوان الاحتلال المستمر على جنين منذ فجر اليوم الاثنين، في جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه عملية عسكرية يستخدم فيها طائرات مروحية ومسيرات وقوات برية، وأن من بين أهدافها غرفة العمليات المشتركة للفصائل ومقاومين فلسطينيين، مشيرًا إلى إصابة جندي واعتقال 15 فلسطينيا في العملية.

المصدر / فلسطين أون لاين