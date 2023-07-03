أخوماش ينتقل إلى فريق جديد بعد رحيله عن برشلونة

أعلن نادي فياريال تعاقده مع النجم الإسباني-المغربي إلياس أخوماش، بصفقة انتقال حُر، بعد رحيله عن صفوف برشلونة عقب نهاية عقده مع النادي الكتالوني.



وقال فياريال في بيان رسمي: "سينضم اللاعب الإسباني-المغربي إلى نادينا، بعدما توصل إلى اتفاق ينضم بموجبه إلى فياريال حيث سيلعب معنا في المواسم الأربعة المُقبلة".



وأوضح نادي الغواصات الصفراء في بيانه أن نجم البلوغرانا السابق سينضم إلى الفريق بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الإسباني في بطولة أوروبا تحت 19 عامًا.



ورحل أخوماش عن صفوف برشلونة قبل يومين إثر نهاية عقده مع الفريق، ليترك النادي الكتالوني الذي انضم إلى أكاديميته في 2019، بعد عدم التوصل معه إلى اتفاق بشأن التمديد.



ولم يلعب النجم ذو الأصول المغربية مع الفريق الأول لنادي برشلونة إلا في 3 مباريات فقط، بينما خاض 42 مباراة بمُختلف المُسابقات مع الفريق الرديف للبلوغرانا، ونجح في إحراز 4 أهداف.



ويجيد النجم الجديد لنادي فياريال اللعب على الجناحين الأيمن والأيسر، ولعب مع منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا، ولم يلعب حتى الآن مع المنتخب الأول.

المصدر / فلسطين اونلاين