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بالفيديو إصابة مستوطن بعملية طعن قرب (تل أبيب)

03 يوليو 2023 . الساعة 17:47 بتوقيت القدس
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زعمت وسائل إعلام عبرية أنّ فلسطينيًّا نفّذ عملية طعن في مستوطنة "بني براك" قرب (تل أبيب) في الداخل الفلسطيني المحتل.

وقالت إنّ "مُنفّذ عملية الطعن التي أُصيب بها مستوطن في بني براك، من الضفة الغربية وعمره 14 عامًا".

 

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مخيم جنين منذ فجر اليوم، والذي خلف حتى الآن 9 شهداء، وإصابة أكثر من 50 آخرين بينهم 10 بجروح خطيرة.

اقرأ أيضًا: جيش الاحتلال يعلن رفع حالة التأهب في محيط المستوطنات لهذه الأسباب

المصدر / فلسطين أون لاين
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#تل أبيب #جنين #عملية طعن #الاحتلال الإسرائيلي #بني براك

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