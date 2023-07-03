إصابة مستوطن بعملية طعن قرب (تل أبيب)

زعمت وسائل إعلام عبرية أنّ فلسطينيًّا نفّذ عملية طعن في مستوطنة "بني براك" قرب (تل أبيب) في الداخل الفلسطيني المحتل.

وقالت إنّ "مُنفّذ عملية الطعن التي أُصيب بها مستوطن في بني براك، من الضفة الغربية وعمره 14 عامًا".

🎥 قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا بدعوى طعنه أحد المستوطنين في "بني براك" قرب (تل أبيب) pic.twitter.com/Z4ee323ULE — فلسطين أون لايـن (@F24online) July 3, 2023

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مخيم جنين منذ فجر اليوم، والذي خلف حتى الآن 9 شهداء، وإصابة أكثر من 50 آخرين بينهم 10 بجروح خطيرة.

اقرأ أيضًا: جيش الاحتلال يعلن رفع حالة التأهب في محيط المستوطنات لهذه الأسباب

المصدر / فلسطين أون لاين