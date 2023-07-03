خريشة: جنين لن تُكسر ومقاومتها تمتلك الخبرات لمواجهة الاحتلال

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة على أن جنين لن تكسر، ومقاومتها تمتلك من الخبرات ما يؤهلها أن تطيل أمد هذه المعركة، وتوقع خسائر لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وقال خريشة إن الاحتلال يرتكب جريمة بشعة مكتملة الأركان بعدوانه المستمر على جنين، وما يحدث هو جريمة إبادة للشعب الفلسطيني.

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وأضاف أن السلطة غائبة بفعل الاتفاقيات التي ما زالت ملتزمة بها مع الاحتلال، ومغيبة نتيجة عدم رغبة النخبة السياسة صاحبة القرار فيها حماية شعبها.

وأوضح أن لدينا أكثر من 60 ألف رجل أمن في الضفة الغربية وبإمكانهم حماية شعبهم والالتزام بواجبهم، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني بالضفة بات يدرك أن وجود السلطة هو مصلحة للاحتلال.

ويخوض مجاهدو القسام وباقي الفصائل، اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي بدأت فجر اليوم عدواناً على جنين مدعومة بالطائرات والآليات العسكرية.

وأوعزت كتائب القسّام بالضفة لمجاهديها وخلاياها المنتشرة في جميع محافظات الضفة الغربية والقدس بضرب المحتل في جميع أماكن تواجده بكل السبل والوسائل المتاحة.

وأكدت على أن جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين للرد على تغول الاحتلال ولجم عدوانه المتواصل على جنين ومخيمها.

وارتقى منذ فجر اليوم الاثنين، ثمانية شهداء، وأصيب 50 آخرون بينهم 10 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

المصدر / فلسطين أون لاين