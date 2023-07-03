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دعوات لإشعال المواجهة مع الاحتلال بالضفة ونصرة جنين ومقاومتها

03 يوليو 2023 . الساعة 17:10 بتوقيت القدس
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دعوات لإشعال المواجهة مع الاحتلال بالضفة ونصرة جنين ومقاومتها

انطلقت دعوات فلسطينية اليوم الاثنين، للخروج في مظاهرات واحتجاجات شعبية عند نقاط التماس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وإشعال المواجهة مع المحتل، نصرةً لجنين ومقاومتها التي تتعرض لعدوانٍ إسرائيلي واسع.

ودعت حراكات شبابية إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كافة مناطق الضفة الغربية، لكي لا يتفرد في جنين أي منطقة بشكل منفصل.

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من جهتها، طالبت مجموعات عرين الأسود شعبنا الفلسطيني بالخروج في الشوارع والميداني وعند كل حاجز، الساعة السابعة مساءً، مهللين مكبرين من أجل جنين ومن أجل شهدائها.

وذكرت أن التوجه إلى نقاط التماس مع الاحتلال مهم جداً، لكي يسمع الجميع صوت جنين.

وأوعزت كتائب القسّام بالضفة الغربية لمجاهديها وخلاياها المنتشرة في جميع محافظات الضفة والقدس، بضرب المحتل في جميع أماكن تواجده بكل السبل والوسائل المتاحة. 

وأكدت الكتائب على أن جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين، للرد على تغول الاحتلال ولجم عدوانه المتواصل على جنين ومخيمها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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