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العراق يفرج عن 10 مليارات دولار من أموال إيران المُجمّدة

03 يوليو 2023 . الساعة 17:06 بتوقيت القدس
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العراق يفرج عن 10 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة

أعلنت السلطات الإيرانية، إفراج العراق عن مبلغ 10 مليارات دولار لطهران كانت قد جُمّدت نتيجة العقوبات الأمريكية على إيران.

وأوضح رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية يحيى آل أسحاق في تصريح الإثنين، أنّ الأموال التي جُمّدت بسبب العقوبات الأمريكية تمّ الإفراج عنها وإيداعها في المصرف التجاري العراقي (TBI).

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وأضاف أنّ الأموال المُفرَج عنها سيتم استخدامها في عمليات شراء غير خاضعة للعقوبات مثل السلع الأساسية والأدوية.

وسبق أن أفرج العراق في 10 يونيو/ حزيران الماضي، عن مليارين و700 مليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن.

المصدر / الأناضول
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#واشنطن #إيران #العراق #العقوبات الأمريكية على إيران #أموال مجمدة

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