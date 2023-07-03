العراق يفرج عن 10 مليارات دولار من أموال إيران المُجمّدة

أعلنت السلطات الإيرانية، إفراج العراق عن مبلغ 10 مليارات دولار لطهران كانت قد جُمّدت نتيجة العقوبات الأمريكية على إيران.

وأوضح رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية يحيى آل أسحاق في تصريح الإثنين، أنّ الأموال التي جُمّدت بسبب العقوبات الأمريكية تمّ الإفراج عنها وإيداعها في المصرف التجاري العراقي (TBI).

اقرأ أيضًا: قائد بالحرس الثوري: إيران تمتلك جميع التقنيات المُعقّدة في مجال الصناعات الدفاعية

وأضاف أنّ الأموال المُفرَج عنها سيتم استخدامها في عمليات شراء غير خاضعة للعقوبات مثل السلع الأساسية والأدوية.

وسبق أن أفرج العراق في 10 يونيو/ حزيران الماضي، عن مليارين و700 مليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن.

المصدر / الأناضول