جيش الاحتلال يتعمّد تدمير البنية التحتية في مخيم جنين

دمّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية، شبكات الكهرباء والمياه في المخيم.

وقالت بلدية جنين، في بيان مساء اليوم الإثنين، إنّ "جيش الاحتلال تعمّد تدمير الخطوط الرئيسية لشبكات المياه والكهرباء في المخيم، ومنع طواقمها من العمل على إصلاحها".

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واستُشهد 8 فلسطينيين، وأُصيب 50 آخرون بينهم 10 بجروح خطيرة، فجر اليوم الإثنين، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي والقصف المتواصل على مناطق متفرقة من مخيم جنين.

وأدانت الفصائل الفلسطينية العدوان الممنهج للاحتلال، واستهداف مخيم جنين، في وقت يواصل فيه المستوطنون هجومهم على قرى وبلدات في الضفة الغربية.

كما أدانت دول عربية عدة منها، الأردن ومصر وقطر وجامعة الدول العربية، عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.











المصدر / فلسطين أون لاين