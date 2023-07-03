"أبو مرزوق": أحداث جنين محطة مهمة ستنعكس على مسار المقاومة بالضفة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" د.موسى أبو مرزوق، أن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يسمحوا للاحتلال بالاستفراد بجنين، مشددا على أن الأحداث الجارية فيها "محطة مهمة في تاريخ نضال شعبنا ستنعكس على مسار المقاومة بالضفة الغربية".

وقال أبو مرزوق في تصريح لوكالة شهاب للأنباء، اليوم الإثنين: "تعود شعبنا على غدر الاحتلال وارتكابه انتهاكات جسيمة بهدف إنهاء وجودنا، في مقابل ذلك نشهد بطولة مخيم جنين في مقاومة الاحتلال والصمود أمام جبروته".

وأكد أن "جنين ومخيمها تحولت إلى أيقونة تنبعث كلما ظن العدو أنه استطاع وأدها، وأبناء شعبنا من مختلف الفصائل يقاتلون صفا واحدا، وسينتصرون بإذن الله".

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وأضاف: "الأحداث في جنين محطّة مهمة في مسيرة نضال شعبنا الممتدة لأكثر من قرن، وستنعكس على مسار المقاومة الناهض في الضفة الغربية، ونأمل أن ينعكس ايجابًا بإفشال مخططات العدو، وردّ كيده إليه".

وتابع: "يجب ألا يشعر العدو بأنه استفرد بجنين، وهذه مسؤولية الجميع على مستوى الفصائل والأفراد لكسر هذه السياسة الخبيثة، فالعدو الإسرائيلي يشن هجوما ضد مدينة أو مخيم بعينه دون غيره، بهدف تحييد بقية شعبنا من المواجهة".

وأعرب أبو مرزوق عن استغرابه من تصريحات تصف أحداث جنين بأنها "دائرة عنف أو قد تجلب دائرة عنف"، قائلا: "في الحقيقة يوجد عنف من طرف واحد فقط وهو الاحتلال، وهنالك مقاومة مستمرة حتى إزالة هذا الاحتلال، وطالما هنالك احتلال فهذا هو التصعيد بحد ذاته".

وأكد أن الاحتلال يروج دعاية كاذبة "سمجة" بأنه يواجه ما يصفه بـ "الإرهاب" في جنين، وقال: "الاحتلال هو الإرهاب، والمقاومة ستبقى درع الشعب وسيفه، والدم النازف في جنين لن يذهب هدرًا".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها مستخدما الآليات والجرافات والطائرات المسيرة والمروحية، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات بجراح مختلفة، عدد منهم وصفت حالتهم بالخطيرة.

وتصدت المقاومة الفلسطينية بأذرعها العسكرية المختلفة للعدوان الإسرائيلي حيث أمطرت القوات المقتحمة بصليات من الرصاص وفجرت العبوات الناسفة في الآليات والجرافات وأسقطت طائرات مسيرة وأصابت العديد من الجنود.